Марат Зяббаров принял участие в акции «Ёлка желаний»

Министр Марат Зяббаров стал настоящим волшебником для юных жителей Татарстана, приняв участие в ежегодной акции «Ёлка желаний».

Эта замечательная инициатива позволяет детям из малообеспеченных семей увидеть, как сбываются их заветные мечты.

В этом году счастливыми обладателями подарков стали два ребёнка: 11-летний Ралин из Высокогорского района вскоре получит свой долгожданный батут, а 13-летняя Рузия из Кукморского района сможет наблюдать звёзды через новый телескоп.

Акция «Ёлка желаний» вдохновляет всех на добрые дела — каждый может стать частичкой волшебства и порадовать детей чудесными подарками.

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