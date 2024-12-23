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Марат Зяббаров принял участие в акции «Ёлка желаний»

Министр Марат Зяббаров стал настоящим волшебник...

Минсельхозпрод РТ

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Министр Марат Зяббаров стал настоящим волшебником для юных жителей Татарстана, приняв участие в ежегодной акции «Ёлка желаний».

Эта замечательная инициатива позволяет детям из малообеспеченных семей увидеть, как сбываются их заветные мечты.

В этом году счастливыми обладателями подарков стали два ребёнка: 11-летний Ралин из Высокогорского района вскоре получит свой долгожданный батут, а 13-летняя Рузия из Кукморского района сможет наблюдать звёзды через новый телескоп.

Акция «Ёлка желаний» вдохновляет всех на добрые дела — каждый может стать частичкой волшебства и порадовать детей чудесными подарками.

Ранее сообщалось, что Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама

Также сообщалось, что Раис Татарстана рассказал о своих переживаниях накануне саммита БРИКС

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