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Раис Татарстана рассказал о своих переживаниях накануне саммита БРИКС

На пресс-конференции, посвящённой предстоящему ...

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На пресс-конференции, посвящённой предстоящему саммиту БРИКС, Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился своими опасениями и важными аспектами организации этого масштабного мероприятия.

Он подчеркнул, что в таких событиях нет места для незначительных деталей: «Все имеет значение — от аэропорта до гастрономического сервиса и культурных мероприятий».

Минниханов рассказал о значительных улучшениях инфраструктуры, таких как новый перрон в аэропорту, который занимает целых 18 гектаров. Он отметил, что именно это стало «узким местом», требующим особого внимания и усилий команды. Несмотря на сложности в строительстве, задача была успешно выполнена.

Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости строгой системы безопасности во время саммита. По словам Минниханова, координация с федеральными службами безопасности была на высоком уровне, особенно учитывая текущее напряжение с Западом: «Мы находимся в состоянии конфликта с коллективным Западом. Они действуют против нас, хотя мы с ними не ведём активные боевые действия».

Таким образом, организаторы осознают свою ответственность за безопасность и комфорт участников саммита, обеспечивая всестороннюю подготовку к этому важному событию, сообщает Татар-Информ.

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