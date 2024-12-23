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Штраф за безбилетный проезд в Татарстане повысили до 20 тыс рублей

Депутаты Государственного совета Республики Тат...

Дарья Порсева

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Депутаты Государственного совета Республики Татарстан приняли важное решение, касающееся оплаты проезда по платным региональным дорогам.

Теперь за проезд без оплаты будут налагаться штрафы — до 20 тысяч рублей для юридических лиц и 5 тысяч рублей для физических. Таким образом, Татарстан становится вторым регионом после Москвы, внедрившим подобные меры.

Согласно новому закону, в республиканский Кодекс об административных правонарушениях будет добавлена статья 5.9, которая четко указывает на ответственность за неоплату проезда по местным платным дорогам (исключая федеральные). Если легковой автомобиль окажется на платной дороге без соответствующей оплаты, водителю грозит штраф в 2 тысячи рублей, а владельцу грузовика или автобуса — уже 5 и 20 тысяч рублей соответственно.

Инициатором поправок стал депутат Марат Бариев, который отметил, что раньше отсутствовали меры, сдерживающие водителей от бесплатного проезда по платным участкам. Он также акцентировал внимание на необходимости этих штрафов в свете готовящегося открытия второго этапа Вознесенского тракта в Казани и новой трассы Шали — Бавлы.

Кстати, ожидается, что второй этап Вознесенского тракта откроет свои двери уже в этот четверг, 26 декабря, и станет платным. В тот же день начнет работу и платная трасса Шали — Бавлы, а также ряд объектов, связанных с реконструкцией казанского аэропорта, сообщает Бизнес Online.

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