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· Полина Модестова

Лучший малый объект по России: пешеходный мост в Арске стал победителем премии

В Арске пешеходный мост стал победителем архитектурной премии «АРХИWOOD»
Лучший малый объект по России: пешеходный мост в Арске стал победителем премии

Правительство РТ

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Пешеходный мост через Казанку, расположенный в Арске, одержал победу во Всероссийской архитектурной премии «АРХИWOOD», о чем сообщает правительство республики.

По результатам голосования он был признан лучшим архитектурным сооружением из дерева в номинации «Малый объект».

Напомним, что исторический мост, проходящий через реку в XIX веке, был восстановлен в рамках проекта «ТатАрские Предания - в город старой дорогой по улице КОммуны».

«АРХИWOOD» - ежегодная общероссийская премия, которая вручается за лучшее архитектурное сооружение из дерева. На сайте премии говорится, что организаторы выступают за современную архитектуру: рациональную, экономичную, экологическую и остроумную. К рассмотрению на данную премию принимаются объекты, выдвинутые их авторами, членам Экспертного совета и любыми заинтересованными лицами.

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