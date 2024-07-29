Космонавтов не отправят в санатории Татарстана в 2024

Космонавты из РФ не будут проходить реабилитацию после перелетов в санатории РТ.

В 2024 году они начнут отдыхать в Подмосковье и во многих других субъектах страны. Так решили в учреждении по подготовке космонавтов, пишет издание «Бизнес Онлайн».

Космонавтов ждут в Татарстане в 2025 году. Специалисты планируют сделать завлекающие фишки.

Переговоры с санаториями регионов велись еще с весны. Ассоциация заявила, что климат Поволжья и Пермского края как раз подходит для реабилитации временных жителей космоса.

Ранее мы писали о том, что в 22 детских лагерях Татарстана были найдены нарушения. Об этом главе региона рассказала Марина Патяшина, директор управления.

Кроме того, мы говорили, что сотрудники Роспотребнадзора по РТ провели проверку после появления 4 случаев лихорадки Западного Нила.