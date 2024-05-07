Корабли «Тайфун» и «Виктор Великий» спустили на воду в Зеленодольске

Церемония спуска на воду малого ракетного корабля (МРК) "Тайфун" и патрульного корабля "Виктор Великий", проведенная на заводе в составе корпорации "АК Барс" и отмеченная Минобороны РФ, представляет собой уникальное событие, символизирующее высочайший уровень морской инженерии и технического мастерства России.

Под руководством начальника управления кораблестроения ВМФ контр-адмирала Ильяса Шигапова церемония стала знаковым моментом в развитии военно-морского флота. Крестные матери Наталья Титова и Ольга Иванова, представляющие различные аспекты работы на заводе, добавили личное значение и теплоту к этому важному моменту, выполняя традиционный обряд разбивания бутылок шампанского перед спуском кораблей на воду.

Это событие не только отмечает новые достижения в судостроительной отрасли России, но и подчеркивает важность солидарности и коллективной работы в создании современных кораблей для обеспечения безопасности и обороноспособности страны. Такие моменты являются важными шагами в развитии морской промышленности и патриотизма.