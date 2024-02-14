Новости Татарстана
· Диана Алмакаева

Клиенты Открытия получили доступ к инвестпродуктам «ВТБ Мои Инвестиции»

Подписаться в Telegram

Клиентам банка «Открытие» стали доступны продукты брокера «ВТБ Мои Инвестиции». Теперь открыть инвестиционный счет ВТБ можно в офисах банка «Открытие». Оформление абсолютно бесплатно и занимает несколько минут.

В отделениях банка «Открытие» можно открыть брокерский счет или ИИС, а также получить всю необходимую информацию о продуктах и сервисах брокера ВТБ.
«Запуск оформления продуктов брокера ВТБ в офисах «Открытия» – важный шаг на пути к интеграции банков. Теперь благодаря вложениям в ценные бумаги клиенты банка «Открытие» смогут диверсифицировать свой портфель и получить доход от участия в росте российского рынка.
Для того чтобы инвестиционный процесс был максимально комфортным, мы предлагаем широкий спектр услуг для любых категорий инвесторов – от новичков до профессионалов. Уверен, что особой популярностью среди новых клиентов будут пользоваться услуги инвестконсультирования и робота-советника, которые помогают сэкономить время инвестора на выбор активов и преумножить его финансовый результат», — отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.

Напомним, брокер ВТБ предоставляет доступ к операциям с ценными бумагами сотен эмитентов, сложным активам, маржинальным сделкам, первичным размещениям. Кроме того, в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» можно найти подборку самых перспективных бумаг, инвестиционные идеи, бесплатные образовательные курсы, а также Индекс ВТБ, определяющий настроения инвесторов и самые популярные активы.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Казанский авиационный завод планирует выпускать по 20 самолетов Ту-214 в год

Интересное в Казани

день назад

Строить надо было еще вчера! О подводных камнях и нюансах приобретения недвижимости рассказал жителям Казани владелец строительной компании.

услуги по борьбе с борщевиком московская

Лонгриды

день назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

подготовка к егэ по французскому языку в Москве

Новости Татарстана

день назад

Для борьбы с дефицитом кадров в Татарстане будут привлекать мигрантов

Новости Казани

20 часов назад

Стало известно, кто участвовал в драке на Кул Гали

Новости Татарстана

17 часов назад

Долю в квартире Галявиева продадут для погашения долгов потерпевших

Новости Татарстана

день назад

Полиция проводит проверку после повреждения машин на парковке у ТЦ

Новости Татарстана

день назад

На улицах Казани сугробы достигают высоты частного дома
Лонгриды
17 часов назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

18 минут назад

Метеоролог КФУ рассказал, когда в Татарстане ожидается потепление

Интересное в Казани

день назад

Строить надо было еще вчера! О подводных камнях и нюансах приобретения недвижимости рассказал жителям Казани владелец строительной компании.

Новости Татарстана

28 минут назад

Клиенты Открытия получили доступ к инвестпродуктам «ВТБ Мои Инвестиции»

Новости Татарстана

33 минуты назад

ВТБ: мошенники используют архивные аудиосообщения из мессенджеров
Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году
Лонгриды
3 дня назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

43 минуты назад

Школы Татарстана обеспечат оборудованием для обучения беспилотникам

Новости Татарстана

43 минуты назад

Проект реконструкции резервуара АО «Транснефть – Прикамье» получил положительное заключение Главгосэкспертизы 

Новости Татарстана

58 минут назад

В Казани цена сотки земли под жилую застройку выросла до 8 млн рублей
Жить надежно. Один из крупнейших производителей товаров для дома рассказал жителям Казани о том, как повысить качество жизни
Интересное в Казани
5 дней назад

Жить надежно. Один из крупнейших производителей товаров для дома рассказал жителям Казани о том, как повысить качество жизни