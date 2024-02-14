Клиенты Открытия получили доступ к инвестпродуктам «ВТБ Мои Инвестиции»

Клиентам банка «Открытие» стали доступны продукты брокера «ВТБ Мои Инвестиции». Теперь открыть инвестиционный счет ВТБ можно в офисах банка «Открытие». Оформление абсолютно бесплатно и занимает несколько минут.

В отделениях банка «Открытие» можно открыть брокерский счет или ИИС, а также получить всю необходимую информацию о продуктах и сервисах брокера ВТБ.

«Запуск оформления продуктов брокера ВТБ в офисах «Открытия» – важный шаг на пути к интеграции банков. Теперь благодаря вложениям в ценные бумаги клиенты банка «Открытие» смогут диверсифицировать свой портфель и получить доход от участия в росте российского рынка.

Для того чтобы инвестиционный процесс был максимально комфортным, мы предлагаем широкий спектр услуг для любых категорий инвесторов – от новичков до профессионалов. Уверен, что особой популярностью среди новых клиентов будут пользоваться услуги инвестконсультирования и робота-советника, которые помогают сэкономить время инвестора на выбор активов и преумножить его финансовый результат», — отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.

Напомним, брокер ВТБ предоставляет доступ к операциям с ценными бумагами сотен эмитентов, сложным активам, маржинальным сделкам, первичным размещениям. Кроме того, в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» можно найти подборку самых перспективных бумаг, инвестиционные идеи, бесплатные образовательные курсы, а также Индекс ВТБ, определяющий настроения инвесторов и самые популярные активы.