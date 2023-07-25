Каждый найдет что-то по душе: в Татарстане работают 42 объекта загородного отдыха

42 объекта загородного отдыха открыто в Татарстане в июле 2023 года

Руководитель департамента «Дирекция по природным территориям» анода «Института развития городов РТ» Оксана Саргина на брифинге в кабмине республики рассказала, что на данный момент в республике работает больше сорока современных объектов отдыха на природе, среди которых кемпинги, глэмпинги, базы отдыха и эко-отели. Общее количество койко-мест - больше 1 700 штук.

Она ответила, что существуют разные концепции, ценовые диапазоны и форматы отдыха. что позволяет каждому выбрать подходящий для себя вариант.

Жители республики также могут составить свой маршрут путешествия по Татарстану, а после - поделиться им на сервисе Day by day, либо же выбрать один из представленных там планов.