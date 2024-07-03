ФСБ задержала 33-летнего челнинца за угрозы участникам СВО

На 33-летнего мужчину из Челнов было возбуждено уголовного дела о зарождении ненависти или вражды по национальному признаку в Интернете. Об этом «Реальному времени» рассказали в УФСБ по РТ.

По информации следствия, фигурант подозревается в публиковании нелицеприятной информации в этнонационалистических группах. Спецслужбы увидели в этом «угрозы применения насилия» и признаки возбуждения ненависти в отношении российских военных, которые принимают участие в спецоперации. Об этом сообщил Андрей Сергеев, представитель регуправления ФСБ.

Во время своего задержания мужчина заявил, что все осознал и больше так делать не будет.

Было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ, суд избрал ему меру пресечения - домашний арест.

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