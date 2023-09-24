Казанский УНИКС обыграл МБА

В столице России, Москве, встретились две сильные баскетбольные команды - УНИКС и МБА. Решающая игра Суперкубка ВТБ лиги прошла 24 сентября и завершилась победой казанской команды со счетом 83:64.

Неоспоримыми лидерами в составе команды из Казани оказались Маркос Найт, сумевший набрать 12 очков и сделать 7 подборов, а также Джален Рейнольдс и Нено Димитриевич, которые добавили в актив своей команды 11 и 10 очков соответственно, не забывая о передачах и организации атак.

В результате этой игры, УНИКС занял седьмое место в турнирной таблице ВТБ лиги, надеясь на дальнейшее улучшение своих результатов. Главный тренер команды Велимир Перасович был доволен выступлением своих подопечных, ожидая, что они продемонстрируют еще больше прогресса к началу очередного сезона.