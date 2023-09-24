Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Казанский УНИКС обыграл МБА

Казанский УНИКС обыграл МБА

Подписаться в Telegram

В столице России, Москве, встретились две сильные баскетбольные команды - УНИКС и МБА. Решающая игра Суперкубка ВТБ лиги прошла 24 сентября и завершилась победой казанской команды со счетом 83:64.

Неоспоримыми лидерами в составе команды из Казани оказались Маркос Найт, сумевший набрать 12 очков и сделать 7 подборов, а также Джален Рейнольдс и Нено Димитриевич, которые добавили в актив своей команды 11 и 10 очков соответственно, не забывая о передачах и организации атак.

В результате этой игры, УНИКС занял седьмое место в турнирной таблице ВТБ лиги, надеясь на дальнейшее улучшение своих результатов. Главный тренер команды Велимир Перасович был доволен выступлением своих подопечных, ожидая, что они продемонстрируют еще больше прогресса к началу очередного сезона.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане поднимут цены на проезд

Новости Казани

15 часов назад

В Казани построят марину на 300 яхт

тараканы могут двигаться по вентиляции

Новости Татарстана

8 часов назад

Работникам КАМАЗа вручили государственные награды

Полезное

2 дня назад

Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию?

установка балясин в Красноярске

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстанец стал "Чемпионов Евразии" по боксу

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане резко выросли цены на топливо

Новости Татарстана

час назад

Казанский УНИКС обыграл МБА
Лонгриды
2 дня назад

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Новости Татарстана

час назад

Казанский УНИКС обыграл МБА

Новости Татарстана

8 часов назад

Работникам КАМАЗа вручили государственные награды

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстанец стал "Чемпионов Евразии" по боксу

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане резко выросли цены на топливо

Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви
Новости Казани
2 дня назад

Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане поднимут цены на проезд

Новости Казани

15 часов назад

В Казани построят марину на 300 яхт

Новости Казани

2 дня назад

Игнорировал тротуар: в Казани насмерть сбили пешехода
Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края
Полезное
4 дня назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края