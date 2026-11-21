В Татарстане готовят изменения в краткосрочный план капремонта многоквартирных домов на 2026–2028 годы. Документ уже направлен на антикоррупционную экспертизу, сообщает «Вечерняя Казань».

Согласно проекту, в 2026 году ремонт проведут в 767 домах, что улучшит условия проживания 159 305 человек. В 2027 году работы затронут 735 домов и 143 392 жителей, а в 2028-м — 772 дома и 178 162 жителей. Кроме того, в план включат подготовку проектной документации для 11 домов, которые отремонтируют в 2027 году, и для 570 домов — в 2028-м.

Общий объем финансирования может составить 32,26 миллиарда рублей. Из них 4,59 миллиарда выделят из республиканского бюджета, 3,41 миллиарда — из местных, а 24,26 миллиарда рублей — за счет собственников помещений.