Казанская блогерша, которая обманула татарстанцев, снова продает туры

Блогер из Казани, которая находится в розыске из-за обмана жителей Татарстана и соседних регионов, снова предлагает те же услуги. Илюса Миннегалеева предлагает своим подписчикам подарочные туры в ОАЭ.





Неожиданно для всех, молодая девушка вернулась в сеть раньше обещанного срока 1 мая. Она разместила пост, призывая своих подписчиков пройти в аккаунт ее бизнеса, где они узнают о новостях. Там оглашено о специальных путевках в Дубай — заинтересованным нужно только оплатить перелет в ОАЭ и трансфер до Москвы.Отмечается, что туристов не планируют использовать для продвижения ее личного блога — их отдых будет закрытым. Всего в розыгрыше участвует одна тысяча туров. В пакет поездки включено полное трехразовое питание, трансфер из аэропорта и обратно, экскурсия в парк фламинго и сувениры.

Ранее мы писали о том, что казанская блогерша Илюса Миннегалеева, обвиняемая в мошенничестве на 27 млн руб, объявлена в федеральный розыск на территории России.