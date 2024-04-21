Казанская блогерша, которая обманула татарстанцев, снова продает туры
Блогер из Казани, которая находится в розыске из-за обмана жителей Татарстана и соседних регионов, снова предлагает те же услуги. Илюса Миннегалеева предлагает своим подписчикам подарочные туры в ОАЭ.
Отмечается, что туристов не планируют использовать для продвижения ее личного блога — их отдых будет закрытым. Всего в розыгрыше участвует одна тысяча туров. В пакет поездки включено полное трехразовое питание, трансфер из аэропорта и обратно, экскурсия в парк фламинго и сувениры.
Ранее мы писали о том, что казанская блогерша Илюса Миннегалеева, обвиняемая в мошенничестве на 27 млн руб, объявлена в федеральный розыск на территории России.
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