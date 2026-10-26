Во вторник днём до +11, ночью заморозки до -1

Во вторник погода будет спокойной и сухой: днём воздух прогреется примерно до +11 °C, а ночью температура опустится до -1 °C. Такое сочетание в конце октября не редкость: днём кажется, что куртка уже лишняя, а к утру на траве снова появляется иней. На самочувствие напрямую это не влияет, но в быту такой перепад многие учитывают, особенно если утром рано выходят из дома или ещё не закрыли дачный сезон.

Какая погода ожидается во вторник

По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, регион останется под влиянием устойчивого антициклона. Это означает малооблачную погоду без осадков и довольно высокий атмосферный фон.



днём — около +11 °C;



ночью — до -1 °C;



ветер южный, около 2 м/с;



осадки не ожидаются;



атмосферное давление — около 763 мм рт. ст.



Главная особенность дня — заметный перепад между дневной и ночной температурой, примерно 12 градусов. Днём погода будет почти мягкой, но ночью и ранним утром уже возможны заморозки на почве и в приземном слое воздуха.

Лайфхак: если утром выезжаете рано, приготовьте с вечера более тёплую одежду и не ориентируйтесь только на дневной прогноз. Я сам не раз попадал в эту ловушку: смотришь на +10 °C днём, а утром у машины уже холодные стёкла и совсем другое ощущение погоды.

Что такой перепад меняет в обычных делах

Сухая и тихая погода кажется удобной, но ночной минус всё равно вносит свои поправки. Особенно это заметно утром, когда земля остывает быстрее, чем кажется по цифрам в прогнозе.



На траве, грядках и открытой почве может появиться иней.



Утром на улице будет ощутимо холоднее, чем днём, даже при слабом ветре.



Вещи, оставленные на балконе или во дворе, к рассвету становятся сырыми и холодными.



Для дачников это сигнал, что сезон почти закрыт и откладывать последние работы уже не стоит.



У меня в такие дни обычно одна и та же история: после обеда кажется, что осень ещё держится бодро, а утром понимаешь, что ночь уже почти ноябрьская. Поэтому именно вечерние планы лучше сверять не с дневной температурой, а с ночной.

Лайфхак: если сушите обувь или садовый инвентарь на улице или в неотапливаемом помещении, занесите их под крышу до вечера. Внешне погода сухая, но к утру холод и сырость делают своё дело.

Что успеть сделать на участке

Конец октября с сухой погодой — удобный момент для последних работ в саду. Я видел похожие советы на российских сайтах для дачников, и они вполне практичные: пока нет осадков и сильного ветра, многие сезонные дела закрываются быстрее и спокойнее.



Завершить влагозарядный полив плодовых деревьев и ягодных кустарников, если почва ещё позволяет это сделать.



Окончательно укрыть теплолюбивые многолетники, в том числе розы и гортензии.



Проверить укрывной материал, чтобы его не сдуло и он не лежал вплотную там, где это нежелательно.



Побелить стволы деревьев, если эта работа ещё не сделана.



Убрать с участка то, что боится ночного холода: шланги, лейки, мелкий инвентарь.



С побелкой и укрытием лучше не тянуть до первого по-настоящему холодного утра. Когда стоит сухая погода, всё делается быстрее. У меня на такие работы обычно уходит около часа-полутора, зато потом не приходится в спешке искать материал в момент, когда земля уже подмёрзла.

Лайфхак: сложите всё для укрытия в одном месте ещё до вечера — нетканый материал, верёвку, перчатки, секатор. Это мелочь, но утром не придётся бегать по сараю в поисках нужной вещи, когда руки уже мёрзнут.

Как использовать сухой день с пользой

Стабильная погода без осадков — редкий подарок для конца октября. Если не смотреть на неё слишком расслабленно, день можно использовать очень рационально.



Проветрить подсобные помещения, пока нет дождя и сырости.



Убрать листья и подсушить садовый текстиль или укрывной материал.



Проверить, не остались ли на улице ёмкости с водой.



Подготовить одежду и обувь на раннее утро, если предстоит дорога.



Елена Сергеева, жительница Казани: «У нас на даче такие дни обманчивые: днём солнце, кажется, что ещё рано суетиться, а утром уже белеет трава. Я теперь в сухую погоду сразу закрываю все последние садовые дела, потому что потом погода обычно времени не даёт».

Во вторник погода будет приятной днём, но ночь напомнит, что конец октября уже близок к зимнему сценарию. Осадков не ожидается, ветер останется слабым, так что день подойдёт для поездок и дел на участке. Главное — не ориентироваться только на дневное тепло. Если учесть ночной минус заранее, лишней суеты утром будет заметно меньше.