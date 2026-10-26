Священник объяснил, могут ли женщину в брюках не пустить в церковь

Вопрос о том, можно ли женщинам посещать православный храм в брюках, продолжает вызывать споры среди верующих. Одни считают юбку обязательным элементом церковной одежды, другие уверены, что внешний вид не должен становиться препятствием для молитвы. Священник Русской православной церкви Антоний Русакевич объяснил, почему в некоторых приходах сохраняется строгое отношение к женскому гардеробу.

По словам священнослужителя, церковный устав не устанавливает универсального запрета на посещение храма в брюках. Однако в православной среде существуют традиции, которые формировались на протяжении многих столетий. Они предполагают скромность в одежде, отсутствие вызывающих деталей и уважение к месту богослужения.

Традиционный женский образ для посещения церкви включает длинную юбку, закрытую одежду и головной платок. Такие представления связаны в том числе с ветхозаветными наставлениями и исторически сложившимися обычаями.

При этом Русакевич обратил внимание, что брюки давно стали привычной частью женского гардероба. Несмотря на это, в отдельных приходах подобная одежда по-прежнему вызывает неодобрение со стороны других посетителей.

Священник считает, что излишняя строгость может привести к обратному результату. Женщина, столкнувшаяся с замечаниями или осуждением, рискует потерять желание возвращаться в храм. Поэтому важно учитывать не только церковные традиции, но и обстоятельства конкретного человека.

В некоторых церквях посетительницам предлагают юбки и платки непосредственно при входе. Такой подход позволяет соблюсти местные обычаи без конфликтов. Сам Русакевич рекомендует обсуждать вопросы внешнего вида деликатно, по возможности после богослужения.

Главным принципом, по его мнению, должно оставаться уважительное отношение к каждому человеку, пришедшему в церковь, сообщает издание «Кулик».