Новости Казани

Казанцы взяли золото и две бронзы на Кубке России по дуатлон-кроссу

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казанские спортсмены завоевали золото и две бро...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Казанские спортсмены отличились на Кубке России по дуатлон-кроссу, который прошел в Зеленодольске. В активе атлетов из столицы Татарстана одна золотая и две бронзовые медали.

Соревнования собрали более 350 участников из 15 регионов страны. Казанцы успешно выступили в своих дисциплинах и поднялись на пьедестал почета.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки спортсменов и хорошую организацию турнира. Соревнования прошли в Зеленодольске, где для участников были созданы все необходимые условия.

Победители и призеры получили заслуженные награды, а болельщики увидели яркую борьбу на трассе. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

11 часов назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Интересное в Казани

6 часов назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

препарат барьерного действие на клопов

Кулинария

день назад

Пельмени больше не бросаю в кипяток: укладываю слоями, засыпаю сыром и достаю из духовки сочную запеканку с корочкой

Интересное в Казани

3 дня назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров

обучение танцу сиртаки в Санкт-Петербурге

Кулинария

9 часов назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

Кулинария

11 часов назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

2 часа назад

Испанцы придумали жарить густой молочный крем в сухарях: снаружи хрустящая оболочка, а внутри нежный десерт

Кулинария

20 часов назад

Турки сначала бросают на сковороду помидоры и перец, а уже потом яйца: получается яичница, которую хочется есть прямо из сковороды

Кулинария

5 часов назад

Турки окунают сырое тесто в сладкий сироп, а потом обваливают в кунжуте: после духовки получаются бублики с румяной корочкой
Лайфхаки
50 минут назад

Во вторник днём до +11, ночью заморозки до -1

Во вторник в регионе сохранится сухая погода: д...

Не у нас

32 минуты назад

Священник объяснил, почему православие не допускает многожёнства

Не у нас

38 минут назад

Священник объяснил, могут ли женщину в брюках не пустить в церковь

Новости Татарстана

52 минуты назад

Пейзажный парк «Камашево» открылся после благоустройства в Менделеевске

Наука

час назад

Лингвистический саммит соберет в Казани ученых из разных стран
Язык татарской палитры: в Центре уникального ма...
Польза
3 часа назад

Язык татарской палитры: в Центре уникального мастерства расскажут о символике цвета

Новости Татарстана

час назад

95-летие отмечает труженица тыла из Азнакаевского района

Новости Казани

3 часа назад

Суд продлил арест организаторам мошеннической сети в Казани

Не у нас

3 часа назад

Археологи в Японии обнаружили 2900-летнюю глиняную серьгу с тонким орнаментом
Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые...
Гид по Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые создают уют