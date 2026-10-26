Казанцы взяли золото и две бронзы на Кубке России по дуатлон-кроссу

Казанские спортсмены отличились на Кубке России по дуатлон-кроссу, который прошел в Зеленодольске. В активе атлетов из столицы Татарстана одна золотая и две бронзовые медали.

Соревнования собрали более 350 участников из 15 регионов страны. Казанцы успешно выступили в своих дисциплинах и поднялись на пьедестал почета.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки спортсменов и хорошую организацию турнира. Соревнования прошли в Зеленодольске, где для участников были созданы все необходимые условия.

Победители и призеры получили заслуженные награды, а болельщики увидели яркую борьбу на трассе. Об этом сообщили организаторы соревнований.