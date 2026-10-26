Лингвистический саммит соберет в Казани ученых из разных стран

VII Казанский международный лингвистический саммит откроется 28 октября на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Форум, который проводится с 2020 года, за это время стал одной из ключевых научных площадок для специалистов в области языкознания.

Ожидается, что на церемонии открытия будут присутствовать представители органов власти Татарстана, руководства университета и Академии наук республики. Также приглашены делегаты Русского национально-культурного объединения РТ и Всемирного конгресса татар.

Среди зарубежных гостей — сотрудники генеральных консульств Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Соорганизаторами саммита выступают Институт языкознания и Институт лингвистических исследований Российской академии наук, а также Российская академия образования.

Мероприятие объединит представителей научного и образовательного сообщества, которые занимаются вопросами изучения языков и развитием лингвистических исследований.