Новости Казани

Казань примет эхо-программу фестиваля архивных фильмов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 9 по 11 ноября в Казани покажут эхо-программу 28-го Московского международного фестиваля архивных фильмов. Зрителям представят классику мирового кино и советскую анимацию разных лет, сообщают организаторы события.

В программе — специальные и тематические показы, уникальные кураторские проекты, объединяющие разные эпохи и страны. Центральное место по традиции займут отреставрированные ленты из коллекции Госфильмофонда России.

Фестиваль откроют фрагменты позднесоветской взрослой анимации и триллер Уолтера Форда «Римский экспресс». В анимационной программе «Фестиваль детям: малые народы большой страны», приуроченной к Году единства народов России, покажут ленты «Сердце храбреца», «Лев и заяц», «Джябжа» и «Слон и муравей».

Московский фестиваль архивных фильмов направлен на поддержку отечественного кино и сохранение мирового наследия. В столице показы прошли в кинотеатре «Иллюзион» и собрали более 8 тысяч зрителей.

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