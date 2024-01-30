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Казанскую блогершу Миннегалееву объявили в федеральный розыск

Казанскую блогершу Миннегалееву объявили в федеральный розыск

МВД РФ

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МВД России объявило в федеральный розыск казанскую блогершу Илюсу Миннегалееву. Она обвиняется в мошенничестве на 27 млн рублей. Сообщает об этом Газета.Ru.

Изначально блог был посвящён бытовой тематике.

В дальнейшем был создан проект, в ходе которого, блогеры предлагали туры в Дубай по выгодным ценам. Но позже Миннегалеева сообщила, что проект закрывается, предложив перенести путешествие или же вернуть деньги.

Всего пострадавших от мошенничества оказалось более одной тысячи человек.

В ноябре того же года блогерша раскритиковала людей, которые пытались вернуть средства. Поделилось издание 116.ru. Она заявила, что ее мужу и близким практически нечего есть. И они каждый день работают для того, чтобы вернуть деньги клиентам.

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