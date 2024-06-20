Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Уроженец Татарстана украл из ящика для пожертвований деньги. Все случилось в деревенском храме под Москвой.

Кроме того, хулиган разбил стекло на иконе Николая Чудотворца и забрал золото, которое оставляли люди.

25-летнего казанца, который ранее уже был судим, обнаружили в Тульской области. Некоторые похищенные вещи он сдал в ломбард, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар». В эфире комментатор нелицеприятно высказался во время выхода самбиста Кирилла Князькова из России. Мужчина было удивлен после того, как его слова подверглись осуждению.