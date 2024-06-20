Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»

Иваницкий сообщил, что его могли отстранить от работы не из-за «шмар», а из-за «русича». То есть из-за его слов о генетике. Мужчина считает, что он прав.

В эфире комментатор нелицеприятно высказался во время выхода самбиста Кирилла Князькова из России. Владимир заявил, что такого симпатичного 20-летнего атлета должны заприметить девчонки. Вот только он добавил, что "шмары" ему не нужны, чтобы не портить генетику.

Через некоторое время журналист сообщил RT, что «шмара» - женщина с низкой социальной ответственностью. Мужчина было удивлен после того, как его слова подверглись осуждению. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Ранее мы писали о том, что «Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания. Мужчина спровоцировал скандал в ходе трансляции соревнований по самбо. Об этом рассказал генеральный директор "Матч ТВ" Александр Тащин в телеграм-канале.