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КАМАЗ вошел в число лидеров «100 лучших товаров России»

КАМАЗ вошел в число лидеров «100 лучших товаров России»

culture.ru

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Камский автомобильный завод (КАМАЗ) и еще две республиканские компании стали одними из лидеров в конкурсе «100 лучших товаров России», сообщают «Челнинские известия».

В конкурсе в текущем году Татарстан представляли 106 компаний с 170 видами товаров и услуг. 3 республиканских предприятия были удостоены высших наград программы «сто лучших товаров России». КАМАЗ, который представлял тягач нового поколения К5 - «КАМАЗ-54901», получил приз "Лидер качества».

Кроме того, еще два предприятия из Татарстана получили высшие награды - ООО «Нижнекамскнефтехим» за полипропиленовую упаковку и ОАО «Казаньоргсинтез» за полипропилен высокой плотности. Все три компании получили право использовать знак «100 лучших товаров России» на своей продукции и участвовать в рекламных и маркетинговых мероприятиях, связанных с программой.

Программа «100 лучших товаров России» проводится уже более 25 лет и ставит своей целью выявление и поддержку лучших отечественных товаров и услуг, способствуя повышению качества продукции и конкурентоспособности российских производителей. Участие в этой программе позволяет компаниям не только получить заслуженное признание, но и продвигать свою продукцию на российском рынке.

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