Какая погода ждет татарстанцев на Новый год раскрыли синоптики

Феликс Гоголь, начальник Гидрометцентра Республики Татарстан, раскрыл, какой погодой порадует республика в новогоднюю ночь и на первых выходных 2025 года. По словам специалиста, регион окажется под влиянием мощного атмосферного фронта, который принесет не только снегопады, но и редкие для зимы плюсовые температуры.



31 декабря ожидается непредсказуемая зимняя погода. На большей части территории Татарстана пройдут метели, а в некоторых районах снег сменится на мокрый. Ветер усилится, что сделает нахождение на улице некомфортным. Ночью температура воздуха составит -3…-8°C, а днем достигнет -2…+1°C. Гололедные явления на дорогах станут серьезной угрозой для водителей и пешеходов, поэтому Гидрометцентр рекомендует соблюдать осторожность.



1 января 2025 года принесет потепление: днем воздух прогреется до +1°C, а ночью остынет до -2…-7°C. В течение дня местами прогнозируются осадки в виде мокрого снега, которые могут затруднить передвижение и стать причиной наледи.



В целом, Татарстану предстоит встретить Новый год с переменчивой и влажной погодой, которая потребует особого внимания к выбору одежды и обуви для прогулок.



Автовладельцам стоит заранее проверить состояние зимней резины и избегать дальних поездок в условиях гололеда. Жителям рекомендуется заранее запастись средствами для борьбы с наледью, особенно если праздники будут проводиться за городом.



Специалисты также отмечают, что такая мягкая зимняя погода характерна для последних лет и связана с глобальными изменениями климата.