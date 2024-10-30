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Йодированная соль: правда ли, что она опасна для людей и почему

Нехватка йода может влиять на щитовидку, память...

pixabay.com

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Доктор медицинских наук Григорий Герасимов уверен, что употребление йодированной соли ликвидирует нехватку йода в человеческом организме. Кроме того, ее называют неплохим средством, которое поможет не допустить развитие такого состояния.

У себя в статье на сайте «Проблемы эндокринологии» специалист рассказал, что йодированная соль - проверенное средством, однако он отметил, что йод можно получить из от иных источников, например, эксперт раскритиковал БАД йодказеин.

По мнению ученого, и у йодированной соли имеются свои недостатки: йод из соли испаряется после того, как еды подвергается термообработке. К примеру, если насыпать в суп йодированную соль, а затем его вскипятить, то йод просто испарится, пишет «Русская семерка».

В этом и опасна эта соль — мы можем предполагать, что восполняем дефицит, однако на самом деле все обстоит иначе. Помимо этого, йод из соли может исчезать при неграмотном хранении.

По информации Григория Герасимова, нехватка йода может влиять на щитовидку, память и развитие деменции.

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