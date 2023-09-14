Новости Татарстана
· Полина Модестова

Изначально вводили на три года: в Татарстане льготы для IT-компаний были продлены до 2026 года

В Татарстане продлили льготы для IT-шников до 2026 года
Изначально вводили на три года: в Татарстане льготы для IT-компаний были продлены до 2026 года

pixabay

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Госсовет Татарстана принял закон, согласно которому продлеваются налоговые льготы по УНС IT-компаниям, являющиеся резидентами технопарка в регионе.

В данном случае речь идет о тех компаниях, которые получают 90% дохода от деятельности в сфере информационных технологий или разработки компьютерного программного обеспечения, а также и те, что получают его от консультационных услуг в данной области.

Для предпринимателей, которые выбрали объектом налогообложения «доходы минус расходы» става будет 5%, а для тех, кто готов платить налог от общего объёма доходов она будет снижена до 1%

Напомним, что такие льготы были введены в РТ на три года с 2021, однако, согласно принятому закону, теперь они будут действовать до конца 2026 года.

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