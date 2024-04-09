Из-за сбитого лося госкомитет Татарстана по биоресурсам судился со страховой

Государственный комитет Татарстана по биоресурсам все еще судится со страховой компанией «Росгосстрах» из-за сбитого лося. Об этом стало известно из картотеки Арбитражного суда.

Все произошло в 2023 году, вот только разбирательства были завершены в апреле. Выяснилось, что водитель ехал на автомобиле Nissan Almera по трассе Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе, когда на 75 км внезапно появилось животное. Аварии избежать не получилось, лось умер.

Сотрудники Госавтоинспекции утилизировали животное и попросили выплаты в размере 80 000 рублей.

Компания не хотела выплачивать деньги, по этой причине начались судебные процессы. «Росгосстрах» просил отказать в иске, ссылаясь на то, что государственный комитет не показал документы, которые подтверждают его полномочия. Помимо этого, истец якобы не был наделен правом требования.

Однако суд принял сторону комитета. Страховой все-таки придется отдать примерно 80 000 рублей и заплатить государственную пошлину, пишет inkazan.