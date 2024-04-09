Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Из-за сбитого лося госкомитету Татарстана по биоресурсам пришлось судиться со страховой

Из-за сбитого лося госкомитет Татарстана по биоресурсам судился со страховой
Подписаться в Telegram

Государственный комитет Татарстана по биоресурсам все еще судится со страховой компанией «Росгосстрах» из-за сбитого лося. Об этом стало известно из картотеки Арбитражного суда.

Все произошло в 2023 году, вот только разбирательства были завершены в апреле. Выяснилось, что водитель ехал на автомобиле Nissan Almera по трассе Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе, когда на 75 км внезапно появилось животное. Аварии избежать не получилось, лось умер.

Сотрудники Госавтоинспекции утилизировали животное и попросили выплаты в размере 80 000 рублей.

Компания не хотела выплачивать деньги, по этой причине начались судебные процессы. «Росгосстрах» просил отказать в иске, ссылаясь на то, что государственный комитет не показал документы, которые подтверждают его полномочия. Помимо этого, истец якобы не был наделен правом требования.

Однако суд принял сторону комитета. Страховой все-таки придется отдать примерно 80 000 рублей и заплатить государственную пошлину, пишет inkazan.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

2 часа назад

На глазах у отца: в Зеленодольске водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка

Новости Татарстана

день назад

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

откуда берутся жуки вонючки

Новости Татарстана

час назад

Из-за сбитого лося госкомитету Татарстана по биоресурсам пришлось судиться со страховой

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани

сколько стоит стяжка полов в Москве

Новости Татарстана

17 часов назад

В Кукморе Mercedes вылетел в кювет, когда уходил от столкновения

Новости Татарстана

день назад

Последствия жуткого ДТП под Зеленодольском попали на видео

Новости Татарстана

19 часов назад

В Казани горели провода троллейбуса

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани на улице Чистопольской иномарка сбила 13-летнего школьника
Новости Татарстана
день назад

На ж/д станции в Казани почтовый поезд сбил мужчину

На ж/д станции в Казани почтовый поезд сбил мужчину

Новости Татарстана

19 часов назад

Старейшая жительница Республики Татарстан Антонина Чижова умерла в 108 лет

Новости Татарстана

20 часов назад

Нижнекамца осудили за угрозу убийством при использовании игрушечного пистолета

Новости Татарстана

20 часов назад

Глава Казани Метшин высказал свое мнение о современных мультфильмах

Новости Татарстана

22 часа назад

53-летний татарстанец поджег диван сигаретой и умер
Власти Казани прокомментировали жалобы на ямочный ремонт в дождь
Новости Татарстана
18 часов назад

Власти Казани прокомментировали жалобы на ямочный ремонт в дождь

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани массово встали троллейбусы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане стали больше тратить на ритуальные услуги

Новости Казани

день назад

В Казани эвакуировали ТЦ «Кольцо»
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения