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Из-за пожара в Саитово, где заживо сгорели 7 человек, будут судить мать

Напомним, все случилось 18 июня 2023 года

pixabay

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Главная подозреваемая в жутком пожаре в Саитово, где умерли 7 человек, стала Ильмира Гарданова. Это мама, которая выжила. Женщину обвиняют в поджоге и убийстве.

По информации Сhelny-biz.ru, суд состоится 12 августа 2024 года.

Напомним, все случилось 18 июня 2023 года. В Тукаевском районе огнем был охвачен 1-этажный дом в 80 кв. м. В этом пожаре сгорели 7 человек (2 из них учились во 2-3 классе и еще 2 ходили в детсад, а также в тот день не стало отца, дяди и бабули). Выжила только мать. Тогда по предварительным данным, люди погибли от отравления угарным газом.

Расследование дела контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату с написанием реферата в позднее время. Мужчина внезапно набросился на них.

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