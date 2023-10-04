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Источник финансирования - республиканский бюджет: в РТ построят канатную дорогу за 34 миллиона

В Мамадышском районе РТ построят буксировочную канатную дорогу за 34 млн рублей
Источник финансирования - республиканский бюджет: в РТ построят канатную дорогу за 34 миллиона

Яна Лаушкина

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Для горнолыжного комплекса «Мамадыш» планируют построить буксировочную канатную дорогу, которая обойдется в 33,8 миллиона рублей. Источником финансирования выступит республиканский бюджет, следует из документа, размещенного на опртале госзакупок.

Согласно проекту, подрядчику нужно будет выполнить работы в течение двух месяцев после заключения контракта. Специалистам предстоит доставить оборудование и все необходимые детали для бесфундаментного подъемника в Мамадышский район, а после собрать его на месте будущего горнолыжного комплекса. В обязанности подрядчика также войдет возведение модульного здания для дежурного персонала и экспертиза промышленной безопасности.

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