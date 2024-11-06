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· 16+ · Екатерина Елисеева

Исполкому Ямбухтинского села поручат расчистить свалку

Иск сейчас рассматривают в суде

pixabay.com

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Во время разработки полезных ископаемых на территории в 8000 кв. метров в Ямбухтинском населенном пункте Республики Татарстан появилась большая свалка. Вся площадка сельхоз назначения является непригодной.

Сотрудники прокуратуры подали иск в суд, чтобы исполнительный комитет Казани убрал все твердые коммунальные отходы с огромного участка. Кроме того, специалистам нужно будет восстановить плодородие нарушенных территорий. Об этом рассказали в ведомстве. Иск сейчас рассматривают в суде.

Ранее мы писали о том, что Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вместе с начальником УФСИН РФ по Татарстану Эдуардом Хиалеевым, пришел в казанские СИЗО №1 и 2, чтобы посмотреть, как идет возведение нового учреждения на ул. Гудованцева.

Новое строение может быть открыто уже в 2025 году. Что будет в следственном изоляторе?

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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