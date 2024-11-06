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Новый СИЗО в Казани на 1000 мест сдадут в 2025 году

На площадке следственного изолятора возведут ки...

Екатерина Елисеева

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Минниханов вместе с начальником УФСИН РФ по Татарстану Эдуардом Хиалеевым, пришел в казанские СИЗО №1 и 2, чтобы посмотреть, как идет возведение нового учреждения на ул. Гудованцева. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

Новое строение может быть открыто уже в 2025 году. В нем будут КПП, административный объект, 6 режимных корпусов. Кроме того, для заключенных будут места для свиданий, прачечной, кухни и т.д..

На площадке следственного изолятора возведут кинологический корпус и территория для подготовки специалистов. Помимо этого, в планах сделать спорткорпус для работников с тиром и тренажерным залом. Всего в учреждении будет 1000 мест.

Ранее мы писали о том, что Раис Республики Татарстан ознакомился с ходом строительства театра имени Камала. Раис заявил, что это проект - знаковый для столицы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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