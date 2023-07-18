Инвестиция превысила 300 миллионов: в Челнах открыли производство по выпуску саморезов

В Татарстане запустили производство по выпуску саморезов с инвестициями в 300 млн рублей

Компания «Тэмпо-метиз» открыла цех по выпуску саморезов в Набережных Челнах. После того, как предприятие выйдет на полную мощностью, в планах - выпускать девять тысяч тонн изделий в год, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

Отмечается, что компания «Тэмпо-метиз», которая входит в группу «Тэмпо», открыла в Челнах новый цех и инвестиция в создание производства превысила 300 миллионов рублей, из которых 137 миллионов рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности.

Основные заказчики продукции - торговые компании машиностроительного рынка крепежа. В качестве заказчиков рассматриваются также и предприятия машиностроения, в числе которых и «КАМАЗ».