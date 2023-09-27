Новости Татарстана
· Полина Модестова

Имеют право на землю: в РТ треть многодетных семей не получили бесплатные участки

На сентябрь 2023 года треть многодетных семей в Татарстане не получили бесплатные участки
Имеют право на землю: в РТ треть многодетных семей не получили бесплатные участки

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В Татарстане на 1 сентября 2023 года бесплатными земельными участками обеспечены лишь 64,8% многодетных семей, а значит 35,2% от общего числа не имеют собственной площади до сих пор, что стало известно из отчета министерства земельных и имущественных отношений РТ.

Отмечается, что в целом в Татарстане насчитывается 78 041 многодетная семья, которая имеет право получить бесплатную землю. Конкретно в Казани из 23 404.

Ране стало известно, что в 2023 году многодетным семьям Казани не хватает 2,1 тысячи га земли, а в очереди на бесплатные участи стоят 7,1 тысячи семей. Столько же ячеек общества, начиная с 2012 года, получили то, что им положено, сообщает Inkazan.

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