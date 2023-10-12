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· Полина Модестова

«И дадут нам, извините, шиш!»: в Челнах готовятся изъять у садоводов 87 участков под Московский проспект

В Набережных Челнах готовятся изъять у садоводов еще 87 участков под Московский проспект
«И дадут нам, извините, шиш!»: в Челнах готовятся изъять у садоводов 87 участков под Московский проспект

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В мэрии Набережных Челнов были проведены публичные слушания по вопросу строительства второго этапа Московского проспекта. На данный момент ведется подготовка проектной документации. Как сообщает «БИЗНЕС Online», в рамках строительства будут изъяты 87 участков в садовом обществе «Юбилейный».

Пенсионеры, которые пришли на слушание, возмутились такое положению дел. Одна из участниц мероприятия заявила, что эти участки получали еще их родители. Она отметила, что сейчас пенсионерам уже некуда идти, так как новые дама им построить уже не удастся.

«Может быть, вы нам что-то за нашими участками бы дали? Где-то что-то поближе. Почему вы нас без ничего оставляете? И дадут нам, извините, шиш!» - заявила она.

Всех присутствующих постарался успокоить глава управления земельных и имущественных отношений исполкома Ленар Гизатуллин, который заявил, что с каждый, чей участок попадет под снос, проведут личную встречу. Город, после признания постановления об изъятии, будет проводить оценочные мероприятия. В данном случае, отмечает он, есть два варианта - предоставление земельного участка взамен в другом садовом обществе в черте города. Второй вариант — денежная компенсация по результатам независимой оценки.

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