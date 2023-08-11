Хотят уйти от казарменности: в школьных столовых Челнов делают полноценный ремонт

В школьных столовых Челнов после ремонта планируют уйти от казарменности

В Набережных Челнах в этом году ремонт столовых и обновление их дизайна проводят в семи школах. В рамках программы «Капитальный ремонт пищеблоков общеобразовательных организаций Республики Татарстан с приобретением оборудования» ремонт пищеблоков выполняется на общую сумму в 107,7 миллионов рублей в школах №3, 12, 15, 23, 35, 48 и 58.

Замначальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Малика Шамсиева рассказала, что общий зал столовых в школах будет отделен от зоны приема пищи для учителей. Стены будут оформлены на тему здоровой еды, яркий акцент выполнят на зоне, где нужно мыть руки.

Замначальника ведомства сообщила, что простой краской на стенах обходиться не планируют - специалисты хотят сделать школу и столовую пунктом коммуникации, где дети общаются, создать атмосферу, которая позволит уйти от казарменности. Ведутся отделочный работы, покраска стен, замена внутренних инженерных сетей, кухонного оборудования, сообщает chelny-izvest.ru.