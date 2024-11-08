Сын мэра Казани Тагир Метшин стал старшим преподавателем Казанского вуза

Сын главы региональной столицы Республики Татарстан Ильсура Метшина Тагира стал старшим педагогом КФУ. Информация об этом появилась на сайте университета.

В период с 2013 по 2017 год молодой человек учился на юриста, в 2019 он окончил магистратуру, а после окончил аспирантуру. Сейчас он трудится старшим учителем на юрфаке вуза, а также главным сотрудникам кафедры предпринимательского и энергетического права.

Раньше сын мэра работал в «Рубине», стал совладельцем компании «Агро-Основа». Кроме того, он владеет 51 процентом организации «Прайд Инжиниринг» и 45 процентов «Продуктовой лавки».

Ранее мы писали о том, что в Ново-Савиновском районе Казани до 8 января вводят ограничения из-за ремонта. Об этом рассказали в администрации региональной столицы Республики Татарстан.

Так, в период с 12 ноября по 8 января 2024 года...