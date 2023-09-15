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· Полина Модестова

Готов к любым погодным условиям: дрон-квадрокоптер заменит дорожные камеры в Иннополисе

В Иннополисе дрон-квадрокоптер InnoDrone заменит дорожные камеры
Готов к любым погодным условиям: дрон-квадрокоптер заменит дорожные камеры в Иннополисе

pixabay

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В Иннополисе квадрокоптер будут вести видеосъемку, фиксировать нарушения ПДД и разыскивать машины по номерам, сообщил заместитель премьер-министра РТ, курирующий развитие Иннополиса Роман Шайхутдинов в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что специалисты Университета Иннополис разработали дрон-квадрокоптер InnoDrone, который позволит контролировать дорожное движение. Беспилотник может распознавать виды транспортных средств и фиксировать выезды на встречную полосу, а также пересечение сплошных линий и движение водителей по обочине и разделительным полосам.

Дрон готов к самым разным погодным условиям: он сможет вести воздушное наблюдение без подзарядки и работать круглосуточно при температуре воздуха от -30 до +55 градусов, скорости ветра до 10 метров в секунду и даже во время дождя.

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