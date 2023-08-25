Госслужащие Татарстана будут отчитываться за доходы и откажутся от второго гражданства
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В Татарстане внесены изменения в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. Согласно указу, подписанному Раисом республики Рустамом Миннихановым, внесен новый пункт, затрагивающий вопрос иностранного гражданства.
Однако, правило не распространяется на действия, которые необходимы для законного прекращения иностранного гражданства.
Также было внесено изменение в пункт, касающийся обязанности чиновников предоставлять информацию о своих доходах. Теперь они также обязаны отчитываться о своих расходах, включая расходы членов своей семьи.