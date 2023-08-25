Госслужащие Татарстана будут отчитываться за доходы и откажутся от второго гражданства

В Татарстане внесены изменения в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. Согласно указу, подписанному Раисом республики Рустамом Миннихановым, внесен новый пункт, затрагивающий вопрос иностранного гражданства.





В соответствии с новым пунктом, госслужащим необходимо принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства иностранного государства. Они также должны воздерживаться от получения документов, которые связаны с гражданством в других государствах.

Однако, правило не распространяется на действия, которые необходимы для законного прекращения иностранного гражданства.



Также было внесено изменение в пункт, касающийся обязанности чиновников предоставлять информацию о своих доходах. Теперь они также обязаны отчитываться о своих расходах, включая расходы членов своей семьи.