Госдума рассмотрит законопроект о запрете тарологов в России

Зампред думского комитета по инфополитике Андрей Свинцов сообщил, что в течение 2-3 недель в Государственную думу депутаты внесут законопроект, который будет запрещать рекламу услуг тарологов. Об этом сообщили в издании РИА «Новости».

По информации парламентария, работа тарологов — это только мошенничество, именно по этой причине их реклама должна быть под запретом.

В Государственной думе в планах организовать специальную рабочую группу, чтобы изучать и обсуждать перспективы запрета работы и многих других экспертов, к примеру, астрологов и колдунов. Андрей Свинцов также отметил, что он не отметает вероятность разработки целого законопроекта, который будет направлен на полный запрет деятельности этих специалистов в Российской Федерации.

Для справки: таролог - человек, который умеет гадать на картах Таро.