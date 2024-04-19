Главу Тукаевского района Татарстана отправили в изолятор на 2 суток

В скором времени мужчине изберут меру пресечения.

Мэр Тукаевского района Фаил Камаев был отправлен в изолятор на 2 суток. Об этом сотрудники полиции рассказали KazanFirst.

Совсем скоро чиновнику изберут меру пресечения. Напомним, мужчину подозревают в получении взятки на сумму примерно 1 300 000 рублей.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Камаеву теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

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