Главу Тукаевского района Татарстана отправили в изолятор на 2 суток
Фаил Камаев
В скором времени мужчине изберут меру пресечения.
Мэр Тукаевского района Фаил Камаев был отправлен в изолятор на 2 суток. Об этом сотрудники полиции рассказали KazanFirst.
Совсем скоро чиновнику изберут меру пресечения. Напомним, мужчину подозревают в получении взятки на сумму примерно 1 300 000 рублей.
По этому факту было возбуждено уголовное дело. Камаеву теперь грозит до 15 лет лишения свободы.
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