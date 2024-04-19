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Всех пострадавших от взрыва беспилотника выписали из больницы в Татарстане

Всех пострадавших от взрыва беспилотника выписали из больницы в Татарстане

pixabay.com

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Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана, пишет «Интерфакс». В ведомстве подчеркнули, что всем потерпевшим оказали всю необходимую медпомощь. Последний был на лечении в Детской республиканской клинической больнице в Казани. Пострадавшего уже выписали.

Напомним, 2 апреля 2024 года, произошла первая атака БПЛА на территорию Республики Татарстан. Тогда беспилотные летательные аппараты долетели до Елабуги и Нижнекамска. Во втором случае повреждений и потерпевших не было. В Елабуге дрон врезался в общежитие «Алабуга Политех». Как итог, пострадали 14 человек, в частности это иностранные студенты.

Ранее мы писали о том, что жительницу Казани Татарстана судят за реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС РФ.

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