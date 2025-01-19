Главе СК доложат о ходе дела о заражении детей в казанском центре «Дуслык»

Бастрыкин потребовал доложить о ходе проведения расследования инцидента, связанного с массовым недомоганием детей в центре «Дуслык» в столице Татарстана.



На прошлой неделе стало известно о госпитализации 12 детей с симптомами отравления. После этого Роспотребнадзор рассказал о уже 30 зафиксированных случаях, у 10 детей из них был найден норовирус. После произошедшего работа центра была приостановлена, а по данному инциденту заведено уголовное дело в соответствии с нормами, касающимися предоставления небезопасных услуг.