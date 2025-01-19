Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Главе СК доложат о ходе дела о заражении детей в казанском центре «Дуслык»

Бастрыкин потребовал доложить о ходе проведения...

СК РФ

Подписаться в Telegram

Бастрыкин потребовал доложить о ходе проведения расследования инцидента, связанного с массовым недомоганием детей в центре «Дуслык» в столице Татарстана.


На прошлой неделе стало известно о госпитализации 12 детей с симптомами отравления. После этого Роспотребнадзор рассказал о уже 30 зафиксированных случаях, у 10 детей из них был найден норовирус. После произошедшего работа центра была приостановлена, а по данному инциденту заведено уголовное дело в соответствии с нормами, касающимися предоставления небезопасных услуг.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

день назад

Необходимость или маркетинг? Врач из Казани объяснил, что скрывается за проблемами с прикусом и как это влияет на здоровье

Лонгриды

день назад

Стоимость взлетела до небес: что происходит с ценами на продукты в Казани

сэс климовск официальный сайт дезинфекция

Новости Татарстана

день назад

Министр финансов Татарстана ушёл со своего поста

Интересное в Казани

3 дня назад

5 трендов в ремонте 2025 года: рассказываем, как казанцы создают “жилище будущего” уже сейчас

ремонт airpods в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

23 часа назад

На трассе Зеленодольск–Казань случилось массовое ДТП

Новости Татарстана

день назад

Мэр Бугульмы Закиров потратил более 35 миллионов рублей в зарубежных бутиках

Новости Казани

день назад

В казанском оздоровительном центре "Дуслык" отравились 30 детей

Новости Казани

день назад

В Казани могут появиться еще четыре платные дороги по ГЧП
Новости Казани
3 дня назад

В Казани уже в 2025 году планируют открыть генконсульство Индии

О намерении Индии открыть своё представительств...

Новости Казани

48 минут назад

В Казани задержали водителя Jaguar FX за задолженность в 1,8 млн рублей

Новости Татарстана

час назад

Агроном из Татарстана рассказал, в чем опасность январского тепла для дачников

Новости Татарстана

2 часа назад

Главе СК доложат о ходе дела о заражении детей в казанском центре «Дуслык»

Новости Татарстана

5 часов назад

Необычный аппендикс нашли врачи у пациента в Татарстане
Стали известны подробности нападения отца на сы...
Новости Татарстана
день назад

Стали известны подробности нападения отца на сына в Челнах

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на ремонт дорожной техники используют 3 млн рублей

Новости Казани

5 часов назад

В Казани жильцы дома на Вишневского столкнулись с регулярными прорывами труб

Новости Татарстана

5 часов назад

Хоккеисты из Нижнекамска и Казани учинили массовую драку во время матча МХЛ
билайн в Татарстане представил новую услугу – «...
Важное в РТ
4 дня назад

билайн в Татарстане представил новую услугу – «Второй номер»