Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Председатель ДУМ России и муфтий Равиль Гайнутдин попросил религиозных людей объединиться, чтобы остановить "аморальную катастрофу".

Мужчина рассказал, что технологии приводят людей к нравственной деградации. В мире распространяется псевдокультура, которая достаточно агрессивно показывается людям. Муфтий отметил, что в таких условиях следует объединиться и не дать притормозить аморальную катастрофу.

Председатель выступил с таким предложением на открытии 5 международной научно-богословской конференции в Казани. В ней будут участвовать религиозные деятели РФ, ОАЭ, Египта, Ирана, Бразилии, Бахрейна и т.д.

Ранее мы писали о том, что искусственный интеллект в Татарстане будет пугать курильщиков. Устройство должно будет находить курильщиков и по громкоговорителям сообщать о нарушении. Известно, что у ИИ есть машинное зрение.