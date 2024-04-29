Гарик Харламов 29 апреля назвал Казань «славным» и «великолепным» городом

Популярный комик и актер Гарик Харламов был в Казани.

Мужчину заметили в городе еще 28 апреля 2024 года. Тогда он сидел в одном из заведений. Его сфотографировали со стороны.

Спустя день Гарик написал пост в своем телеграм-канале, где заявил, что Казань — «славный» и «великолепный» город.

Кроме того, артист сделал кадры в нацкомплексе «Туган Авылым» около татарских детских героев из сказок — Шурале, прикоснулся к огромному эчпочмаку и т.д. Бонус - фотография возле общественного туалета.

Ранее мы писали о том, что речное 4-часовое сообщение между Казанью и Ульяновском откроют 1 мая.