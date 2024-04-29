Речное 4-часовое сообщение между Казанью и Ульяновском откроют 1 мая

Речные перевозки между Казанью и Ульяновском в 2024 году стартуют 1 мая. Об этом в телеграм-канале сообщила компания «Флот РТ».

Перевозкой пассажиров будет заниматься «Метеор-2020».

В период с 1 по 5 и с 9 по 12 мая рейсы по маршруту Казань — Ульяновск будут производиться каждую неделю. С 17 мая по 22 сентября по 3 раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям.

Время в пути - 4 часа. Отправление из Казани в 7 часов утра, а прибытие в Ульяновск в 11 часов. Обратно судно пойдет в 14 часов, а прибудет в столицу Татарстана в 18 часов.

17 мая начнутся регулярные перевозки по Волге в Чебоксары.

Ранее мы писали о том, что в Казани Mercedes снес ограждение и улетел в котлован 29 апреля.