Фигуристка Алина Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в Казани

Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пхенчана-2018 сыграла Богиню в шоу «История любви Шахерезады», пишет «БИЗНЕС Online».

Мероприятия состоялись на льду «Татнефть Арены» в Казани. Кроме того, в шоу участвовали серебряные призеры Олимпиады Никита Кацалапов и Виктория Синицина. В издании сообщили, что на шоу Татьяны Навки для людей представили не только постановку на льду, но и песни в исполнении известных певцов.

Алина Загитова по окончании шоу поблагодарила всех за поддержку.

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