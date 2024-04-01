Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Фигуристка Алина Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в Казани
Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Luu/Википедия

Подписаться в Telegram

Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пхенчана-2018 сыграла Богиню в шоу «История любви Шахерезады», пишет «БИЗНЕС Online».

Мероприятия состоялись на льду «Татнефть Арены» в Казани. Кроме того, в шоу участвовали серебряные призеры Олимпиады Никита Кацалапов и Виктория Синицина. В издании сообщили, что на шоу Татьяны Навки для людей представили не только постановку на льду, но и песни в исполнении известных певцов.

Алина Загитова по окончании шоу поблагодарила всех за поддержку.

Ранее мы писали о том, что стало известно, где построят обзорную башню «Тюбетей Tower» в Казани.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Интересное в Казани

32 минуты назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

поморить тараканов королев

Новости Казани

21 час назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

подключение мойки на кухне цена в Москве

Новости Татарстана

21 час назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

21 час назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании
Новости Татарстана
час назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Новости Татарстана

22 минуты назад

Родники, кафе и памятники: подробности развития туризма в Татарстане по проекту «Волжская тропа»

Интересное в Казани

32 минуты назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

Новости Татарстана

37 минут назад

Стало известно, как именно отметят Ураза-байрам в мечетях Татарстана

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани улицы Московская и Право-Булачная будут временно перекрыты
Полиция начала проверку после угроз школьнику из Чистополя в социальных сетях
Новости Татарстана
2 минуты назад

Полиция начала проверку после угроз школьнику из Чистополя в социальных сетях

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани на улице Дементьева гулянка могла закончиться смертью

Новости Татарстана

5 часов назад

Для туристов могут ограничить въезд в Казань из-за саммита БРИКС

Новости Татарстана

5 часов назад

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще