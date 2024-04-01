Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани

Стало известно, где построят обзорную башню «Тюбетей Tower» в Казани
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Обзорную башню «Тюбетей Tower» планируют возвести в центре региональной столицы в районе Кремля.

Она находится на месте КРК «Пирамида». Решение должно пройти утверждение властей. Так, смотровая башня может стать отдельным объектом притяжения для туристов.

В настоящее время около КРК «Пирамида» уже демонтируют фасад.

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Ранее мы писали о том, что в Казани ребенок 2007 года рождения травмировал полицейского при задержании.

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