Стало известно, где построят обзорную башню «Тюбетей Tower» в Казани

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани
Обзорную башню «Тюбетей Tower» планируют возвести в центре региональной столицы в районе Кремля.
Она находится на месте КРК «Пирамида». Решение должно пройти утверждение властей. Так, смотровая башня может стать отдельным объектом притяжения для туристов.
В настоящее время около КРК «Пирамида» уже демонтируют фасад.
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