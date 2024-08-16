Фигуристка Алина Загитова хочет исполнить авторскую песню на шоу

Фигуристка Алина Загитова призналась, что в своем ледовом шоу она планирует исполнить свою песню. Однако на каком именно языке споет девушка пока неизвестно, есть варианты: русский и татарский. По словам Алины, композиция может быть исполнена на 2 языках. Известно, что песня она сочинит сама совместно с профессионалами. Об этом она сообщила на радио «Русский хит».

Шоу приурочено ко Дню Татарстана, а главной темой шоу будет национальный фольклор жителей РТ. Участие в мероприятии примет и сама олимпийская чемпионка, пишет sports.ru.

Напомним, шоу «Хранители времени» состоится с 29 по 31 августа 2024 года, в региональной столице Татарстана.

Ранее мы писали о том, что Алина Загитова перед премьерой своего шоу рассказала о сложностях подготовки. Девушка призналась, что в настоящее время она получает огромный опыт.