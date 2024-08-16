Алина Загитова перед премьерой своего шоу рассказала о сложностях подготовки

Алина Загитова сообщила о некоторых сложностях, с которыми она встретилась во время подготовки к собственному ледовому шоу «Хранители времени».

Девушка призналась, что в настоящее время она получает огромный опыт, однако она этого и добивалась, сейчас она занимается над созданием крупного проекта. Фигуристка отметила, что ей нравится, как устроена работа за кулисами.

Олимпийская чемпионка также подчеркнула, что работа сейчас достаточно сложная, вероятно, даже труднее, чем выступать на соревнованиях. Она отметила, что самое сложное - взаимодействие в разных областях, пишет sports.ru.

Напомним, шоу «Хранители времени» состоится с 29 по 31 августа 2024 года, в региональной столице Татарстана.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о своем самом тяжелом падении на льду.