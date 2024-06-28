Фаила Камаева 28 июня отстранили от должности главы Тукаевского района

Чиновники из Совета Тукаевского района поддержали решение об отставке главы Фаила Камаева, однако дали мужчине уйти по своему желанию.

За депутата вступились главы Семекеевского Ильшат Усманов и Комсомольского сел Ольга Сурова.

Свои полномочия Камаев досрочно сложил сегодня 28 июня 2024 года, пишет «Бизнес Онлайн».

Напомним, чиновника поймали в апреле, теперь как минимум до 18 августа мужчина будет находиться в следственном изоляторе. Фаила подозревают в получении взятки строительными материалами на общую сумму - 1,3 млн рублей. Бизнесмен, который согласился на это, взамен получал различные выгодные для него контракты.

Верховный суд РТ решил не менять меру пресечения депутату. Ранее Камаев просил отпустить его из СИЗО, потому что он плохо себя чувствует.

Ранее мы писали о том, что мужчина ударил подростка на площадке в Казани, так он "заступался" за сына.