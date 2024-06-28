Мужчина ударил подростка на площадке в Казани, так он "заступался" за сына

15-летний Петя (имя изменено) заступился за свою сестру в ЖК "Вербный" после того, как соседский мальчик пару раз пнул в девочку мячик. Старший брат выбросил предмет за забор, и агрессор нажаловался своему папе. Со слов мамы Пети, юный заступник попросил извинений от родителя, однако взрослый после ссоры 2 раза пнул ребёнка в грудь и кинул самокат. Петр хотел снять происходящее на видео, однако мужчина принялся угрожать ему: обратишься в полицию — зарежу.

Пете диагностированы ушиб 2 степени и разрывы связок на руке. После случившегося девочка боится выходить на улицу. Родители сняли побои и уже написали заявление правоохранителям. Вчера мужчина на удивление вел себя довольно вежливо и заявил, что уже не помнит что произошло из-за лекарств, пишет Mash Iptash.

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