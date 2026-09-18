Евгений Кондаков стал вторым победителем фотоконкурса в Татарстане

Второй смартфон iPhone 17 в рамках фотоконкурса #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга достался Евгению Кондакову. Об этом сообщили организаторы. Имя победителя определили во время телемарафона с помощью рандомайзера.

К 9:00 18 сентября в конкурсе приняли участие 11 308 человек. Всего разыграют 3 автомобиля Sollers ST8 и 33 смартфона.

Чтобы стать участником, нужно сделать фотографию на фоне избирательного участка снаружи. В кадр должен попасть узнаваемый элемент входа — вывеска, плакат или баннер. На снимке должно быть минимум два человека, и как минимум один из них — совершеннолетний. Кроме того, у кого-то из участников на руке должен быть специальный браслет, который выдают проголосовавшим рядом с избирательными участками.

Снимок нужно опубликовать на открытой странице во «ВКонтакте» с хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Участник должен быть старше 18 лет и иметь прописку в Татарстане. Фотографии принимаются с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября.

Розыгрыши iPhone 17 проводятся ежечасно с 09:00 до 19:00. Каждый день около 20:15 организаторы разыгрывают автомобиль Sollers ST8. Фотография, опубликованная в первый день конкурса, участвует во всех последующих розыгрышах до 20:00 20 сентября.

Прямые трансляции розыгрышей идут в сообществе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте». Вечерние розыгрыши 18 и 19 сентября, а также все розыгрыши 20 сентября покажут на телеканале ТНВ. Полные правила конкурса опубликованы в сообществе «Татарстан Алга».

Первым обладателем смартфона стал Алексей Афаныкин.